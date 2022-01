Forgione ridimensiona Insigne: "Zero proposte in Europa, ha capito che non può fare di più"

"Insigne ha accettato Toronto perché, senza altre proposte, ha capito che in Europa non ha mercato a certi livelli. Andare in Canada significa avere una prospettiva professionale di mero arricchimento ed esser consapevole di non poter fare qualcosa di importante nel calcio vero", così su twitter il giornalista e scrittore napoletano Angelo Forgione in merito alla situazione di Insigne.