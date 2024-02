Fortunato: "Per un posto in Champions al Napoli serve un miracolo"

L'ex calciatore Daniele Fortunato è intervenuto durante il Tmw News .

TuttoNapoli.net

L'ex calciatore Daniele Fortunato è intervenuto durante il Tmw News analizzando tanti temi a partire dal ricordo della figura di Andreas Brehme, che oggi si è spento all'età di 63 anni. "E' stato un giocatore fantastico - dice durante il TMW News - è stata la prima volta che ho visto un calciatore giocare da terzino sinistro e tirare i rigori col destro come nella finale dei mondiali nel '90. Pochi calciatori hanno avuto questa tecnica e questa facilità, era completo, tra i più forti esterni che ho visto giocare".

Sul campionato: "Solo l'Inter adesso può perdere lo scudetto. La squadra è forte, motivata e il tricolore non può scappargli. La fortuna dei nerazzurri è anche che le squadre dietro non hanno continuità. Il Milan pareva aver ritrovato un po' di regolarità, poi però cade in partite in cui lascia punti pesanti. Quanto al Napoli per la lotta Champions ha davanti tante formazioni, per arrivare quarto deve fare un miracolo, sperando che le altre facciano molto male. Deve forse pensare di arrivare in Europa League".