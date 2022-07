Foschi: “I napoletani devono avere pazienza, Giuntoli prenderà due grandi giocatori”

L’ex ds del Palermo, Rino Foschi, è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv

“Giuntoli prenderà due grandi giocatori”. L’ex ds del Palermo, Rino Foschi, è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv: “Il Napoli? Da tifoso mi dispiace, perché ha perso un grande difensore come Koulibaly e due calciatori importantissimi come Insigne e Mertens, due grandi campioni, personalmente avrei tenuto il senegalese e preso Dybala, ma stimo molto il lavoro di Giuntoli e di Aurelio De Laurentiis, qualcosa accadrà a breve. Ne sono assolutamente sicuro. Sull’argentino forse il Napoli ha fatto solo un sondaggio, probabilmente anzi sicuramente c’è qualcosa che non ha convinto la dirigenza che ha dirottato le sue attenzioni su altri profili”.

La griglia scudetto? Ricordo che lo scorso anno, tra le prime c’era il Napoli, con l’Inter e la Juve, il Milan non era mica accreditato a vincere lo scudetto. Oggi, 18 luglio, a mercato non concluso dico Inter, Juve, Milan.. il Napoli sta perdendo qualcosa, non credo però che il club sia inerme, secondo me ci sarà una sorpresa importante. Poteva prendere Cavani o Dybala, se non l’ha fatto vuol dire che qualcosa bolle in pentola. Dico di più: i napoletani devono avere pazienza, Giuntoli prenderà due giocatori che diventeranno fortissimi. Non mi piace andare a giudicare né a rovinare il lavoro degli altri, dico solo che magari tra un mese riparleremo della griglia scudetto…”.