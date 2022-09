Foschi: “Il VAR crea dei problemi: o si usa come si deve o è meglio eliminarlo”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Rino Foschi, direttore sportivo

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Rino Foschi, direttore sportivo: "Juve-Salernitana? Episodi del genere succedono e succederanno ancora... Il VAR crea dei problemi. O si usa come si deve o è meglio eliminarlo. E' chiaro che ci siano delle regole da cambiare, non c'è nulla di fisso. Non hanno mai spiegato il protocollo. E più lo fanno, più confondono i tifosi e sbagliano in campo. C'è sempre una certa arroganza dall'altra parte, ma l'amore del calcio ormai si sta leggermente sgretolando. Il tanto equilibrio tra le big? E' un segnale positivo per tutti i tifosi. Oggi ci sono 5-6 squadre che lottano per i primi posti. Sicuramente non è più come amore e come fascino non è più il calcio della volta. Non esiste più passione, solo interessi e guadagni".