Foschi: "Lucca costa 40mln perché lo vuole il Napoli! Se lo richiedesse il Cesena..."

vedi letture

Rino Foschi, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Manna sta facendo cose buonissime, arriverà al traguardo anche perchè alle sue spalle ci sono le indicazioni di Conte. Lucca? I 40 mln nascono dalla richiesta, se lo avesse chiesto il Cesena anzichè il Napoli sarebbe costato un quarto di 40 mln. Lucca è un bravissimo calciatore, ma 40 mln son troppi e ci vorrà tempo affinchè il prezzo cali.

Osimhen? Il Napoli deve ingoiare il rospo, deve accettare un’offerta più bassa rispetto al vero valore del calciatore. Il calcio è in mano ai procuratori, non sarà facile per il Napoli. Oggi sono gli agenti a ricattare, una volta eravamo noi dirigenti”.