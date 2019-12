FOTO - Ancelotti riparte dall'Everton: "Entusiasta per il ritorno in Premier, grazie per la fiducia!"

Carlo Ancelotti è ufficialmente il nuovo allenatore dell'Everton. Dopo l'annuncio ufficiale del club inglese, anche il tecnico italiano ha pubblicato sui social un post proprio in riferimento alla sua nuova avventura inglese: "Sono entusiasta di condividere la notizia che mi unirò all'Everton FC. Sono felice di essere tornato in Premier League e di far parte di questo club storico. Grazie per la tua fiducia!".