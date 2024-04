Francini: "Questa squadra ha bisogno di un allenatore che li tiene sempre sul pezzo"

Giovanni Francini, ex difensore del Napoli di Maradona, è intervenuto nel corso di 'Delietta gol', trasmissione in onda su Prima Tv

Giovanni Francini, ex difensore del Napoli di Maradona, è intervenuto nel corso di 'Delietta gol', trasmissione in onda su Prima Tv: “Qualificazione Champions? Il calendario delle altre non è sicuramente facile, bisogna aver fiducia. Poi bisogna considerare anche gli impegni nelle coppe europee. Il primo tempo con il Monza è stato inguardabile, anche se c’era un rigore nettissimo per il fallo di Zerbin su Ngonge. Immagino che nell’intervallo qualcuno tra i senatori o l’allenatore avrà alzato la voce per sottolineare la figuraccia che stavano facendo. Poi i cambi hanno influito soprattutto con Politano che secondo me è stato tra i migliori in questa stagione. Questa squadra ha bisogno di un allenatore che li tiene sempre sul pezzo come ha fatto Spalletti l’anno scorso.

Calciomercato? Bisogna vedere chi sarà l’allenatore, in quale coppa europea giocherà il Napoli, penso sia presto per fare nomi. Scelte degli allenatori? Gira e rigira fanno giocare sempre quelli che ti danno più certezze, difficile escludere dall’undici inziale un calciatore forte anche se non al top della condizione perché un allenatore spera possa sempre fare la giocata decisiva. Frosinone? ha giocatori veloci in avanti e la partita se la gioca sempre anche perché deve salvarsi. Spero di rivedere il Napoli del secondo tempo”.