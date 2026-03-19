Del Genio: "Vorrei vedere Giovane, perché entra solo nel finale?"

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Paolo Del Genio, giornalista, ha parlato a Linea Calcio su Canale 8 rispondendo ad alcune domande dei tifosi in diretta tv: "La cosa principale ora è capire quanto Conte abbia capito su quali aspetti intervenire. Se riesce a fare questo passaggio, non c'è soluzione migliore della sua conferma, ma questa è una cosa che andrà verificata già in queste giornate.

Io già vorrei vedere Giovane e non capisco perché non lo vediamo. Abbiamo fatto giocare Vergara con dei problemi e c'era Giovane in panchina. Io reclamavo alternanza da qualche settimana. Ora è tornato De Bruyne ma perché Giovane deve entrare solo a 5' dalla fine? Conte queste cose qui le deve superare, altrimenti non possiamo fidarci che non lo faccia più l'anno prossimo".