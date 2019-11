Furia Giuntoli: "Rigore netto, ma fotogramma usato inganna. Al VAR serve chi ha giocato 20 anni a calcio"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il direttore sportivo del Napoli (qui l'intervista integrale), Cristiano Giuntoli, che è partito da quanto accaduto in Napoli-Atalanta: "Sono anomalie a cui assistiamo ogni domenica per mancanza di personalità da parte degli arbitri, non sappiamo più chi arbitra, se gli arbitri, il VAR, i guardalinee che non alzano mai, neanche di fronte a fuorigioco evidenti, per non prendersi responsabilità. Noi vogliamo chiarezza, dobbiamo essere rispettati, il popolo napoletano deve essere rispettato, così come la società per i bilanci a posto e la proposta tecnica di questi anni. Non possiamo vedere ogni partita falsata, non importa se a favore o sfavore. Noi non vogliamo aiuti, ma solo chiarezza".

Perché non l'hanno rivista al VAR? "Non lo so, è quello che gli abbiamo chiesto. In 5 anni che sono qui non è mai successo una protesta così, quindi ci sarà un motivo. Mi rifaccio alle parole di Gasperini che dice che dal vivo era rigore, tu fischialo e poi lo rivedi. Il difensore dell'Atalanta si scaglia contro Llorente che si è difeso, altrimenti sarebbe stato investito sulla faccia. Il rigore è netto, dal fotogramma sembra fallo ma perché non c'è prospettiva. Al VAR devono esserci persone che hanno ha giocato 20 anni al calcio che capiscono le dinamiche"

La squalifica di Ancelotti? "Io e lui calmavamo i giocatori per finire la partita, non esiste un rosso a chi è così collaborativo. La spiegazione è stata: dovevo fare qualcosa perché c'era troppo casino. Per questo faremo ricorso".