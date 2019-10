Furia Sconcerti: "Rigore netto di De Ligt! E' una giocata errata, lui sbaglia l'intervento"

Nel corso di Canale 21, il giornalista Mario Sconcerti s'è schierato contro la decisione di non dare il rigore per fallo di mano di De Ligt: "Quello di De Ligt è rigore, netto! Non si può giocare in area a pallavolo. Al di là del protagonista, mi interessa la regola. Se tu sbagli un intervento è un errore tecnico nel tentare di rinviare, nel tuo errore finisci per respingere col braccio largo e innaturale che quindi avvicinano il rigore. L'errore tecnico causa il fallo di mano, non vedo come si possa evitare il calcio di rigore. Loro sostengono che c'è una tentata giocata e quindi il resto non conta, ma questa non è una tentata giocata, ma una giocata sbagliata!".