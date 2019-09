Futre sul campionato: "Mi ha sorpreso il black-out della Juve col Napoli, Sarri si sarà arrabbiato"

L'ex calciatore Paulo Futre ha rilasciato una lunga intervsita alla Gazzetta dello Sport, parlando del campionato di Serie A: "Juventus? Mi ha sorpreso il black-out sofferto contro il Napoli, non è da loro. Sarri si sarà sicuramente arrabbiato. Detto questo la Juve è sempre la Juve, una delle favorite per il successo finale in Champions. Con Cristiano non potrebbe essere altrimenti".