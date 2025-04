Futuro Conte, Garbo: "Non vuole fare brutte figure in Europa, rimarrà se ADL fa una cosa"

Cosa c'è dietro le dichiarazioni di Antonio Conte in conferenza stampa? Exit strategy o pressione sul calciomercato? A TMW Radio il giornalista Daniele Garbo ha detto la sua: "È questo Conte, non mi meraviglia. Per me potrebbe vincere lo Scudetto a Napoli e andarsene, gli indizi sono univoci. È evidente che non c'è sintonia con la società e crede che questa non possa fare certe cose. Lui non vuole fare brutte figure, soprattutto in Europa. Questa squadra ha bisogno di 3-4 acquisti di livello. Se ADL lo accontenta, lui rimarrà. Altrimenti...".

