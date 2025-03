Futuro Conte? Ordine: “Mai andato via dopo il primo anno! Pensa allo Scudetto, sarebbe mondiale!”

vedi letture

Uno dei temi ricorrenti di questo periodo è il futuro di Conte nonostante un contratto fino al 2027. Dell'argomento a Pressing ha parlato anche il giornalista Franco Ordine dopo Napoli-Milan: “Futuro Conte? Antonio Conte è come Ulisse quando si imbarca per tornare a casa, puoi suonare tutte le sirene di questo mondo ma non è nato ieri. Si rende conto perfettamente che è tutto un qualcosa semi-pubblicitario, indiscrezioni senza fondamento giornalistico.

E’ concentratissimo, ha davanti a se un traguardo… vincere con questo Napoli sarebbe non un capolavoro ma una roba mondiale. Il capolavoro è il secondo posto, quindi non si fa distrarre neanche se lo chiamano Cardinale e Elkann. La ferocia è più forte di tutto. Perché non smentisce? Ma lui non è mai andato via dopo il primo anno. Inter? Solo un saggio uso delle energie a disposizione consentirà di arrivare in fondo a tutte le competizioni, non capisco come facciano alcuni a non capirlo”.