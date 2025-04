Futuro Conte? Zazzaroni: “La Juve c’è, ma lui farà delle richieste di mercato ad ADL”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Pressing', trasmissione in onda sui canali Mediaset: “Futuro della panchina della Juventus? Proveranno a portare in qualche modo Conte a Torino. In questo momento Conte non risponde al telefono. Dovrà ragionare con De Laurentiis a fine stagione, lo ripeto, sulle risorse che avrà a disposizione per l’anno prossimo avendo anche la Champions.

Dubito ADL lo lascerà andare alla Juventus, qualora lui volesse andare, avendo un contratto. Se dovessero esserci altre opportunità o una rottura… può succedere di tutto, ad oggi penso di sì ma Conte quando si siede chiede delle cose e ADL gli dirà che magari c’è 10 e non 100, oppure gliene da 100 e lui vuole 150. Alla Juve però che resti Tudor credo molto poco”.