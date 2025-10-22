Gabriel svela: "Il Napoli offriva più soldi dell'Arsenal! Gattuso mi chiamava tutti i giorni"

di Antonio Noto

Retroscena di mercato svelato ad un podcast brasiliano da Gabriel Magalhaes, difensore dell'Arsenal, che fu vicino al Napoli prima della cessione dal Lille ai Gunners nell'estate del 2020: "Gattuso mi chiamava sempre, era l'allenatore del Napoli all'epoca. Gattuso mi telefonava la mattina, e Ancelotti mi chiamava il pomeriggio. Cosa diceva Gattuso? 0Vieni, fratello mio. Vieni qui, ti vogliamo con noi. Ti tratterò bene. Vieni, vieni'. E poi aggiungeva: 'Anche Victor sta arrivando', riferendosi a Osimhen. 'Sta venendo anche lui, dai!'.

Cosa passava nella mia testa da giocatore? 'Cavolo, e adesso? Cosa succederà' Mi sentivo come Alex Hunter in FIFA e dall’altra parte Ancelotti che mi chiamava pure lui: 'Ehi, Gabriel, come stai?'. Una cosa pesante, davvero. Alla fine, all’ultimo momento, mi ha chiamato Edu Gaspar. Mi fa: 'Ciao, Gabriel, tutto bene?'. Abbiamo iniziato a parlare, mi ha chiamato di sera. Poi mi ha detto: 'Guarda, ora ti chiamerà Arteta'. E così è stato — Arteta mi ha chiamato. Ha cominciato a parlare, a convincermi, a cercare di persuadermi. E io pensavo: 'Accidenti, che scelta!'.

Quello che avrebbe pagato di più era il Napoli, come somma di trasferimento. L’Everton era quello che avrebbe pagato di meno. E io pensavo: 'Caspita, adesso è un casino…'. L’Arsenal era più o meno vicino al Napoli come offerta. Solo che alla fine, l'agente del Lille mi diceva: 'Vai al Napoli, vai lì, è dove guadagneremo di più'. E io: 'Aspettate, calmiamoci un attimo'. Poi è arrivata la proposta dell’Arsenal e io ho iniziato a vacillare, a pensarci seriamente: 'Cavolo, l’Arsenal…'. E poi c’era Edu, brasiliano anche lui, e diversi brasiliani già lì".