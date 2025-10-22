Teotino: "Napoli in confusione totale, la rotazione dei portieri ha dimostrato il fallimento”

Ai microfoni di Radio Sportiva il giornalista Gianfranco Teotino ha commentato il pesante ko del Napoli contro il Psv per 6-2: "Il Napoli è una squadra che in questo momento è in confusione. Con una difesa fragilissima. Le rotazioni dei difensori centrali hanno fatto sì che non ci sia intesa. Vedo sempre confusione, sia che ci sia in campo Beukema e Juan Jesus, sia che ci sia in campo Buongiorno.

Forse si sente l'assenza di Rrahmani, che pure non dovrebbe essere qualitativamente tra i difensori migliori. E poi la rotazione dei portieri di Conte ha dimostrato il fallimento totale. MilinkovicSavic è stato uno dei peggiori in campo. Ha preso dei gol che un portiere che gioca in una squadra come il Napoli non può mai prendere".