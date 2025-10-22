Impallomeni: "Conte non si assume le responsabilità, ma sul mercato ha ragione”

Il momento no del Napoli di Conte, accentuato dal pesante ko di Eindhoven, è stato analizzato a Tmw Radio dal giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni: “Non ho mai definito faraonica la campagna acquisti. Conte magari non si assume del tutto le responsabilità, ma quando dice che il mercato ha arricchito di soluzioni e non di qualità ha ragione”.

Per Impallomeni restano interrogativi sulle scelte estive:

“Ha avallato in pieno questo mercato? Non ci credo. Ha una squadra forte ma non uno squadrone. E quando dice che ha un gruppo che va da una parte e il blocco storico dall’altra, è chiaro che qualcosa non torna”.