Juve, Tudor: "Meritavamo almeno il pari. Questa maglia pesa, tanti nuovi ma mancano campioni"

Igor Tudor, tecnico della Juventus, ha analizzato ai microfoni di Prime Video la sconfitta di misura nella sfida di Champions League contro il Real Madrid: "Mi porto dietro il rammarico di non aver portato a casa un punto, perché meritavamo almeno di segnare un gol. I ragazzi sono dispiaciuti, c'è stato un buon approccio e la voglia di andare, poi era giusto soffrire. Peccato non aver messo una palla dentro".

Quali giocatori possono vestire i panni del leader in questa Juve?

"I leader devono essere tutti, da quel punto di vista siamo un po' sotto quello che vorrei e dobbiamo crescere perché la maglia della Juve pesa. Sono venuti tanti giocatori nuovi e sono mancati un po' di campioni che di solito si trovano. E' una cosa importante, da quando sono qua abbiamo sbagliato poche volte l'approccio. Poi abbiamo punti di forza e debolezze, va data fiducia perché la strada è quella giusta. I paragoni con il passato non aiutano, ma vanno accettati".

C'è qualcosa in particolare che non ti è piaciuto?

"Sicuramente ci è mancato un po' di tutto, la voglia c'era ma quando corri tanto ti manca anche un po' di lucidità e abitudine a giocare su certi livelli. Sappiamo i nostri limiti ma sono contento della prestazione, anche se c'è dispiacere perché non piace a nessuno uscire sconfitti".

Il gol è stato un po' regalato?

"C'è la bravura individuale, perché è riuscito a tirare in mezzo a tre e anche un po' di fortuna. Se nessuno sbagliasse niente tutte le partite finirebbero senza gol".