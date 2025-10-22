L'interista Valentino Rossi lancia la sfida al Napoli: "Dobbiamo vendicarci dell'anno scorso!"

Valentino Rossi, leggenda del motociclismo e grande tifoso dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della prossima sfida di campionato dei nerazzurri contro il Napoli: "L'anno scorso la stagione è stata molto positiva ma con un finale drammatico, alla fine abbiamo perso tutto compresa la finale di Champions.

E' andato via Inzaghi, che è un grande allenatore. Poi è arrivato Chivu: dopo quattro o cinque partite la squadra ha iniziato a ingranare. Possiamo fare bene anche quest'anno. Sabato sera, contro il Napoli, dobbiamo 'vendicarci' dopo che ci hanno battuto l’anno scorso".