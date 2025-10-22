Podcast

Cugini: "Difficoltà di Conte nella gestione delle coppe sono evidenti"

Cugini: "Difficoltà di Conte nella gestione delle coppe sono evidenti"TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:40Le Interviste
di Antonio Noto

Ai microfoni di Tmw Radio, il giornalista Mimmo Cugini ha analizzato il momento delicato del Napoli: "I precedenti di Conte sono indiscutibili, ma la difficoltà nel gestire le coppe è evidente. Ha una predisposizione a dare più importanza al campionato”.

Cugini ha poi smontato la tesi del mercato e delle scelte tecniche:
Ho sentito dire che ADL gli aveva promesso un mercato importante e gliel’ha fatto. Il problema non può essere De Bruyne: i grandi allenatori sanno gestire i grandi campioni e le rose larghe”.