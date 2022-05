Gaetano: "Si parla molto del mio ritorno a Napoli, ma ora mi godo la festa. Per me sarà Serie A"

Così il centrocampista Gianluca Gaetano ha parlato a margine della festa promozione dei grigiorossi del proprio futuro e non solo.

“Si parla molto del mio ritorno al Napoli, ma ora non mi va di soffermarmi sul mercato. Mi godo la festa e la Cremonese, poi faremo le valutazioni”. Così il centrocampista Gianluca Gaetano ha parlato a margine della festa promozione dei grigiorossi del proprio futuro e del possibile approdo in azzurro dopo un’altra grande stagione di Serie B: “Sicuramente sarà Serie A per me, questo è certo. Ringrazio Cremona, la società e il mister per avermi dato fiducia e il pubblico che dall’inizio dell’anno ci segue e sostiene. - conclude Gaetano come riporta cuoregrigiorosso.it - Cremona è solo da ringraziare e merita questa promozione”.