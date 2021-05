Galante esalta Spalletti: "Potrebbe allenare anche il Real Madrid, ha grandi qualità"

L'ex difensore Fabio Galante ha parlato in diretta a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio, con riferimenti a Spalletti: "Luciano, al di là che ci ho lavorato per un anno, ha un grande merito nell'aver riportato l'Inter in Champions e a dare il senso d'appartenenza, il significato di essere all'Inter. Non dimentichiamoci delle annate difficili che ci sono state prima. Lui ha avuto sfortuna, glielo dico sempre: probabilmente anche lui sarebbe arrivato allo Scudetto con le campagne acquisti di questi ultimi due anni".

Dove lo vedrebbe meglio?

"Dovunque. Non ha problemi ad allenare Real Madrid, Tottenham, Fiorentina o Napoli. Ha tutte le qualità per gestire i campioni ma anche per far crescere i giovani. A fine allenamento parla con i ragazzi, li fa tirare in porta... Lui in campo ci starebbero 7 ore, è che a un certo punto lo mandano via. Un allenatore vecchio stile, di grande qualità".