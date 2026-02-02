Prima pagina

Il Mattino: "Rialzati capitano"

Il Mattino: "Rialzati capitano"
di Antonio Noto

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica ampio spazio in prima pagina all'infortunio al ginocchio di Giovanni Di Lorenzo: "Rialzati capitano. Di Lorenzo fermo due mesi, ma non c'è rottura del crociato". In taglio alto spazio agli Australian Open: "Alcaraz record e fuga, stronca Djokovic e distanzia Sinner". Di seguito la prima pagina integrale.