Galderisi ci crede: "Barça? Sono in difficoltà. Devono avere paura del Napoli!"

Giuseppe Galderisi, allenatore ed ex azzurro, si è soffermato sulla gara di Champions del Napoli contro il Barcellona ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "In questo momento tutto è possibile. Ci sono un sacco di difficoltà che tutte le squadre incontrano. Il momento ti porta infortuni, stanchezza, tempo di recupero nullo. Il Barcellona non sta facendo cose strabilianti, mi sembrano in difficoltà. Il Napoli ha l'obiettivo di fare una partita strordinaria, la gara della vita. Gli spagnoli devono avere paura degli azzurri.

Che partita si deve fare col Barcellona? Ogni allenatore cerca la strategia migliore, i giocatori migliori. Gattuso deve alzare il baricentro e prendersi qualche rischio. Se si sta corti e aggressivi, si può sfruttare la riconquista rapida del pallone