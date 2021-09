Galderisi: "Il Napoli ha tanta qualità in attacco. Mi aspetto tanto da Osimhen”

L'allenatore Giuseppe Galderisi ha parlato ai microfoni di 'Marte Sport Live' su Radio Marte: “Credo che il Napoli partisse da un’ottima base. E’ arrivato un allenatore di grande esperienza come Spalletti. Si cerca sempre il colpo fantastico sul mercato, ma senza operazioni clamorose, è meglio lavorare sul materiale a disposizione. Il Napoli non è niente male e ha le caratteristiche per fare un campionato importante. Non c’è una squadra che possa ammazzare il campionato.

Atalanta e Napoli? Lo scorso campionato ha detto che la differenza è stata di due punti. L’Atalanta deve dare continuità ad una cavalcata e ad una programmazione fatta in un certo modo. Il Napoli non deve costruire ma consolidare un parco giocatori che già c’è. Ci sono prospettive importanti, mi aspetto molto da Osimhen. E’ rimasto Petagna che si fa rispettare in area. Non sarei scontento se fossi un tifoso del Napoli. C’è tanta qualità in attacco”.