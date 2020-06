Galderisi: "Napoli di Gattuso arcigno contro la Juve, dura sfondare senza qualità del singolo"

Giuseppe Galderisi, allenatore della Vis Pesaro, ha parlato ai microfoni di TMW Radio: "Siamo in attesa di capire come le squadre reagiranno, è un momento in cui fare molta attenzione: vedo che positività e negatività passano attraverso un niente, ed osservo le partite con grande attenzione. Da allenatore mi incuriosiscono la tenuta delle squadre, mentale, fisica e il lavoro fatto in questi mesi: ce ne sono di cose di cui parlare".

Che ne pensa di Sarri e delle sue parole sulla scelta del tridente per la finale di Coppa Italia?

"Ha solo specificato che in certi momenti, quando hai certi campioni, il dialogo è importante. Questo vale per tutte le categorie. Se fai partire questi giocatori in un certo modo, loro dopo dieci minuti sono in posizioni totalmente diverse: Ronaldo è uno che va dove crede sia meglio, ma anche Dybala non dà punti di riferimento. Non si può schematizzare giocatori così, non ce l'hanno: gli serve prender palla, essere importanti nello sviluppo del gioco. Visto che la brillantezza è quella che è, e che il Napoli è forte in fase difensiva, la difficoltà è stata nel non riuscire ad allargare abbastanza la manovra. Credo sia un momento in cui c'è voglia di fare, ma con un Napoli di Gattuso così arcigno puoi giocare quanto vuoi, ma è dura sfondare senza la qualità del singolo".