Galderisi non ha dubbi: "Il Napoli ha il miglior centrocampo della Serie A"

Giuseppe Galderisi, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Volevo sottolineare a proposito del Napoli è che secondo me gli azzurri in mezzo al campo sono devastanti. Lobotka, Anguissa e McTominay rappresentano il più forte centrocampo della Serie A. Hanno la qualità del palleggio, la fisicità ma anche la capacità di andare ad incidere in attacco. Certo anche davanti hanno grandi giocatori di qualità, ma se hai una mediana così risulti davvero devastante.

Lukaku è una certezza indiscutibile per questo Napoli. Nei momenti decisivi fin qui qualcosa ha fatto, e se non avessi Romelu allora daresti un vantaggio agli avversari. Conte lo ha voluto non ha caso, fa impazzire le difese ed un calciatore così io lo vorrei sempre. Da quando è andato via Kvaratskhelia ancora non se n’è accorto nessuno, perché questa squadra ha una sua identità”.