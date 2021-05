Galeone: "Allegri ha svelato quando prenderà la sua decisione"

Giovanni Galeone, allenatore e grande amico di Massimiliano Allegri, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal' su Radio Kiss Kiss Napoli: "Non so se Allegri sarà l'allenatore del Napoli la prossima stagione. La cosa certa è che se avrà la possibilità di andare al Real Madrid andrà certamente lì, ma se non va in Spagna andrà al Napoli. E' stato contattato più volte da De Laurentiis, anche se con la Champions sarebbe stata un'altra cosa. Ai miei amici di Pescara ha detto che settimana prossima deciderà. Se arriva Max al Napoli bisogna rinforzare anche la società e un po' la rosa, anche se non molto".