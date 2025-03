Galeone: "Conte? Non è detto resti al Napoli. Anche con lo Scudetto"

L'ex allenatore Giovanni Galeone è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “Allegri va al Milan? Nell’ultima telefonata che abbiamo avuto mi ha detto che non è vero e che non ha avuto nessun contatto con il Milan. Alla Juventus la storia di Conte non è finita, anche con la vittoria dello scudetto a Napoli non è detto che resti in azzurro. L’esonero di Thiago era nell’aria”.

