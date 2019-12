Galeone: "Mettere in discussione Ancelotti non esiste. Allegri vuole allenare all'estero"

A Radio Kiss Kiss è intervenuto l'ex allenatore Giovanni Galeone per parlare di quanto ha dichiarato De Laurentiis alla radio ufficiale (leggi qui): "Parole ADL? E' questo che doveva fare il presidente che stavolta si è comportato in maniera intelligente.

Rapporto Allegri-ADL? Eravamo a Milano in un famoso ristorante, e a cena c'era il presidente con Allegri. L' intenzione però del tecnico credo sia di andare ad allenare all'estero.

Metodologia di lavoro? Pochi calciatori hanno vinto nel Napoli. Mettere in discussione Ancelotti non esiste. Ha delle idee diverse da Sarri, Pensavo dopo il primo anno, Ancelotti prendesse delle decisioni più drastiche sulla rosa azzurra. La scelta di mandare via Albiol non è stata indovinata. Manolas è un ottimo giocatore ma non aiuta Koulibaly come faceva lo spagnolo".