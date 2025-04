Galeone rivela: "ADL stima Allegri, ma c'è anche il Real Madrid"

vedi letture

Giovanni Galeone, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Conte vede i giocatori in campo, dipende solo dal Napoli se vince tutte le partite vince lo scudetto. L’Inter qualche punticino potrà perderlo. Una volta si diceva che la parola triplete portava male solo a nominarla, Conte quando guida una squadra lo fa per vincere lo scudetto. Lo ha fatto con la Juventus, lo ha fatto con l’Inter e lo vuole fare con il Napoli. Adl stima molto Allegri, ma c’è il Real, il Milan e la Roma…”.

Allegri nei giorni scorsi era stato accostato al Napoli anche se Conte ha un contratto col club azzurro fino al 2027 e a fine stagione incontrerà De Laurentiis per gettare le basi in vista della prossima stagione.