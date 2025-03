Galeone: "Sbagliai ad andare al Napoli dove mi voleva Maradona. Vi spiego perché"

Giovanni Galeone, ex allenatore del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport: "Sbagliai ad andare a Napoli dove mi voleva Maradona, me lo disse Moggi. Mazzone non era stato mandato via, s’era dimesso. E se Mazzone si dimette significa che ha capito e nessuno può pensare di fare meglio di lui. In quel periodo mi voleva Viola alla Roma".

Dicevamo di Allegri. "L’anno dopo Udine andai a Perugia e naturalmente lo feci prendere. Vincemmo subito".

Nonostante la sua pigrizia. "Max è pigro e se glielo dici si offende. Livorno, suo padre, la famiglia alla quale è molto legato, Giorgio che gioca a calcio nella Juve e adesso Max è anche diventato nonno, Valentina gli ha dato due nipotini".

In una scala da 1 a 10 quanto è pigro? "Quando lavorò al Milan gli misero a disposizione un insegnante d’inglese per fare pratica tutti i giorni. Mai ascoltato, non ne aveva voglia".