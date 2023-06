Galeone vuole Giuntoli alla Juve: "Un bel rinforzo, servirebbero 2-3 colpi alla Kvara"

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Giovanni Galeone si è soffermato su Cristiano Giuntoli

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Giovanni Galeone si è soffermato su Cristiano Giuntoli: "Giuntoli, per quello che ha fatto vedere a Napoli, sarebbe un bel rinforzo. Sicuramente è organizzato nella ricerca dei giocatori in giro per il mondo. Alla Juve servirebbero 2-3 colpi tipo i Kvaratskhelia e i Kim della scorsa estate, arrivati a Napoli da semisconosciuti e poi decisivi per lo scudetto".