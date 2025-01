Galia: "Conosco bene Conte e posso dire una cosa sull'importanza di Napoli-Juve per lui"

Nel corso di ‘Bordocampo – II Tempo’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto l’allenatore ed ex calciatore Roberto Galia: “Antonio Conte da calciatore? Quando è arrivato alla Juventus era molto giovane però ricordo molto bene le sedute di allenamento con Trapattoni e pur essendo giovanissimo mostrava già carattere. Era intelligente e con la testa a posto, non aveva bisogno dei miei consigli. Non a caso non mi ha stupito che sia diventato un grandissimo allenatore, così come non mi stupisce adesso che stia facendo tanto bene con il Napoli”.

Su Napoli-Juventus: “Anche se ha detto che sono tutte partite “non normali” a Napoli, sicuramente quando incontri la tua ex squadra c’è sempre qualcosa di diverso. È una partita che sentirà indubbiamente, quindi credo ci terrà ancora di più. A Napoli però vedo che si sta trovando molto bene perché ha trovato una piazza molto speciale ed appassionata, l’abbiamo visto anche la settimana scorsa con la partita a Bergamo”.