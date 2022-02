Galli: "Campionato avvincente, sembra di rivivere gli anni in cui giocavo io"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Giovanni Galli, ex portiere di Milan e Napoli: “Finalmente un campionato avvincente per il titolo. Prima Juventus e lo scorso anno l’Inter aveva comunque dominato. Mi piacciono questi continui cambi al vertice. Sembra di rivivere gli anni in cui giocavo io, le sfide erano proprio tra queste 3 squadre.

Il calcio oggi è cambiato, servono 2 portieri e basta guardare anche solo a questo campionato in cui ci sono stati tanti sorpassi delle riserve sui titolari, pensate a Terracciano, o a Falcone oppure a Strakosha. Servono necessariamente portieri di pari valore e ci sta che l’allenatore li alterni. E’ impossibile essere all’altezza per 80 partite all’anno.

Il calcio di oggi non è quello che appartiene alla nostra generazione. Ai miei tempi restavamo quasi tutta la carriera in un club, ad esempio io sono stato 9 anni a Firenze e sono dovuto andar via perchè la società doveva rientrare economicamente. Prima il calcio era legato alle proprietà, oggi non ci sono più le proprietà, ci sono i fondi, i gruppi, praticamente il presidente di oggi è più un manager e non si innamora della squadra”.