Galli esalta James: "Giocatore straordinario, sarebbe un colpo alla Cristiano Ronaldo!"

Giovanni Galli, ex azzurro, ha parlato a TMW commentando il talento di James Rodriguez e le voci sul possibile trasferimento in azzurro: "Giocatore straordinario e di gran personalità. Mi piace molto: la collocazione dei grandi giocatori è facile da trovare e se poi c'è Ancelotti è tutto più semplice, lui dà un'organizzazione alla squadra ma non impone regole e lascia libera fantasia al calciatore stesso. Se arriva in Italia è un colpo alla Ronaldo".