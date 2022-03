Galli sulla corsa Scudetto: "Il Napoli è preparato da tempo, l'Inter è la più attrezzata"

Durante un intervento sul canale ufficiale rossonero su Twitch, Giovanni Galli, ex portiere di Milan e Napoli, ha parlato così della corsa Scudetto.

Durante un intervento sul canale ufficiale rossonero su Twitch, Giovanni Galli, ex portiere di Milan e Napoli, ha parlato così della corsa Scudetto, dicendo di non volersi sbilanciare sul Diavolo e aggiungendo che "l’Inter è più attrezzata e il Napoli è preparato da tempo".

Galli ha comunque sottolineato che "Pioli sta facendo un lavoro straordinario, tatticamente e psicologicamente: ha creato un gruppo in cui nessuno fa fatica a fare una corsa in più per il compagno. È questo il segreto di questo Milan".