Galliani: "Grande Rino, ho tifato per te! Ai rigori abbiamo esultato come a Manchester"

Adriano Galliani, ex dirigente del Milan, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal per commentare la finale di Coppa Italia: "Caro Rino, tanti complimenti, sei stato fantastico, sei un allenatore vincente come da calciatore, ieri sera ho tifato tantissimo per te, ai rigori del Napoli esultavamo quasi come se fossero i rigori di Manchester o di altre occasioni. Avete strameritato, sono felice per te, stai dimostrando anche da allenatore le qualità che hai. Un forte abbraccio".