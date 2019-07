Gandini: "Icardi sarebbe un affare, lo vedo più al Napoli che alla Juve"

"Icardi è un ‘93 ed è garanzia di gol. E’ un’opportunità per chi lo prende, forse più per il Napoli che per la Juventus" Lo dice Umberto Gandini, storico dirigente italiano già di Milan e Roma. "I bianconeri hanno già Cristiano Ronaldo - spiega a Tuttosport -. Di sicuro, vista la situazione, è meglio per tutti che il caso si risolva in fretta: a guadagnarci sarebbero il ragazzo, l’Inter. E pure la società che lo ingaggia, visto che stanno iniziando tutti i ritiri".