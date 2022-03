Garanzini: "Bastava il primo tempo per capire che sarebbe stato meglio togliere Insigne"

Gigi Garanzini, firma storica del giornalismo sportivo italiano, oggi su La Stampa, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal'

Gigi Garanzini, firma storica del giornalismo sportivo italiano, oggi su La Stampa, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Per quanto riguarda Insigne, bastava il primo tempo per dire 'lasciamo anche perdere oggi' e toglierlo. E questo vale anche per Barella e Jorginho. Si vedeva già dal primo tempo".