Garbo: "Il Napoli è un cantiere aperto, Conte sta avendo un sacco di problemi"

"Non si era mai vista una situazione con così tante squadre che devono completare la campagna acquisti a una settimana dal campionato”.

Nel corso di 'Calciomercato e ritiri', è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio il giornalista Daniele Garbo.

Cosa lascia la vittoria del Napoli in Coppa Italia?

“Il Napoli è un cantiere aperto, la rosa non è completa con un giocatore come Osimhen che vive da separato in casa. Conte non è contento, sta avendo un sacco di problemi e tra una settimana inizia il campionato senza il centravanti. Non si era mai vista una situazione con così tante squadre che devono completare la campagna acquisti a una settimana dal campionato”.