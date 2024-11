Garbo: "Il Napoli non ne esce ridimensionato, ma sarà campionato corto fino alla fine"

vedi letture

Ai microfoni di 'Maracanà', trasmissione di Tmw Radio, è intervenuto il giornalista Daniele Garbo.

E' un Napoli ridimensionato nella ambizioni Scudetto?

"Per me non ne esce ridimensionato il Napoli ma non mi aspettavo una batosta del genere. Mi aspettavo una partita combattuta. Certamente fa capire che la fuga del Napoli era una fughetta. Sarà un campionato molto corto fino alla fine".