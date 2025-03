Garbo: "Inter non ha già vinto lo Scudetto. Il Napoli dopo questi danni è solo a -3"

Nel corso di TMW Radio il giornalista Daniele Garbo ha parlato della corsa al titolo in Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni: "Una spallata significativa ma non decisiva. Ha mandato l'Atalanta fuori dalla corsa Scudetto, ha il Napoli a tre punti e sono pochissimi. Il Napoli, nonostante questi danni, è a soli tre punti. E l'Inter dopo la sosta avrà tante partite che le toglieranno energie fisiche e nervose. Non ha ancora vinto lo Scudetto".

