Podcast Garbo: "Neres sembra il primo Kvara, ma al georgiano hanno preso le misure"

vedi letture

A TMW Radio, durante Maracanà, il giornalista Daniele Garbo ha parlato del turno di Serie A.

Il primo pensiero di giornata?

"A Giampaolo, ha cambiato la storia del Lecce. La vittoria di Empoli vale tantissimo".

Neres sempre più decisivo nel Napoli:

"Sembra il primo Kvara, a cui hanno preso le misure. E' uno che gioca diversamente dal georgiano, più per la squadra e per questo piace a Conte".

Napoli-Inter, è testa a testa?

"Non mi meraviglia il Napoli, con le coppe che riprendono ora, capiremo quanto vantaggio vorrà dire non disputarle. Per me Conte riuscirà a monetizzare questo aspetto. Attenzione però a dare fuori dai giochi l'Atalanta. Se fa sei punti tra Napoli e Juve rientra in corsa. Stiamo sottovalutando che l'Atalanta sta pagando a caro prezzo l'assenza di una prima punta, vediamo quando rientrerà Retegui".

Juve, quattro giocatori per aiutare Motta:

"A me piaceva Motta ma mi sembra si sia smarrito. All'inizio era una novità, dopo un girone mi sembra che la squadra sia la stessa, non è migliorata, così i giocatori. Non vedo la mano dell'allenatore. Comincio ad avere qualche dubbio".

Lazio in frenata, pareggio sofferto col Como:

"Credo che la Lazio stia attraversando un momento di involuzione. Stanno uscendo i veri limiti di questa squadra, con una rosa troppo corta. Certi giocatori che stanno sorprendendo non possono giocare sempre e a cento all'ora. Serve puntellare la rosa per un quarto posto a portata di mano".

Roma, pari in extremis col Bologna:

"Il Bologna gioca davvero bene, con Dominguez che è un altro coniglio estratto dal cilindro di Sartori, che spero prenda la Roma. C'era un avversario difficile di fronte, ma la stagione della Roma è questa, non dobbiamo aspettarci miracoli".