Podcast Garbo: "Se la Juve batte l'Inter diventa l'anti-Napoli! Hojlund? La penso diversamente"

vedi letture

Il giornalista Daniele Garbo è stato ospite di Maracanà, trasmissione di TMW Radio.

Cosa ti aspetti dal derby d'Italia?

"La pressione è sicuramente più sull'Inter, perché deve dare una risposta dopo la sconfitta con l'Udinese. Anche per la Juventus è una partita importante però, perché può dare una direzione alle ambizioni anche in ottica scudetto. Se dovesse vincere in maniera convincente si candiderebbe per contendere il trono al Napoli. Ciò che è certo è che siamo alla terza giornata e di conseguenza non può essere ancora decisiva".

La Fiorentina ha bisogno di riscattarsi. Pioli è apparso remissivo?

"Pioli secondo me è questo, non è uno che tende a sparare in conferenza stampa. Anche al Milan era così, non lo definirei remissivo. È un normal one e non ci vedo nulla di anormale".

Per il Napoli che scelte aspettarsi in attacco?

"Se il Napoli dovesse vincere a Firenze si troverebbe a punteggio pieno, con la Champions che arriverà la settimana prossima. Per quanto riguarda l'attacco vedo Hojlund pronto per giocare. Molti pensano che ci sarà Lucca davanti, ma non mi stupirei se dovessimo vedere il danese".