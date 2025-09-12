Conte lancia la Fiorentina: "Ottimo mercato, è tra le 6-7 squadre che lotteranno tutte insieme!"

Conte lancia la Fiorentina: "Ottimo mercato, è tra le 6-7 squadre che lotteranno tutte insieme!"
Oggi alle 17:20Le Interviste
di Pierpaolo Matrone

Quali insidie nasconde la Fiorentina? Domanda posta ad Antonio Conte oggi in conferenza stampa a Castel Volturno. Di seguito la risposta dell'allenatore azzurro: "Nella Fiorentina in se stessa, in tre anni ha fatto due finali europee ed una semifinale.

Anche una finale di Coppa Italia, semifinale, una realtà, in Europa, ottenendo anche ottimi risultati quindi c'è una base. Hanno fatto anche un ottimo mercato, la Fiorentina io la considero una di quelle 7-8 squadre che lotteranno per dare fastidio, tutte insieme".