Fiorentina, Pioli esalta Conte: "Tra i top al mondo per identità e titoli vinti!"

L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di domani contro il Napoli.

Che sfida è quella con Conte?

"Sono emozionato di tornare a giocare a Firenze. Antonio è tra i top del mondo per l'identità che sa dare alle sue squadre e per i titoli che ha vinto. Abbiamo preparato tante strategie ma poi saranno i giocatori a fare la differenza".

Quanto è grande il gap col Napoli?

"Hanno vinto due scudetti in tre anni e si sono rinforzati tantissimo. Sono la favorita anche quest'anno e possono competere anche in Champions. Domani quant'è il divario sarà il campo a dirlo, noi siamo una buona squadra e ad oggi il livello è simile: anche noi abbiamo avuto 2 settimane per prepararla e delle assenze. Ho grande fiducia anche se conosciamo la forza degli avversari".