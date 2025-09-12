L'appello di Conte: "Serve ruotare e voglio tolleranza per i nuovi acquisti"

Antonio Conte, allenatore del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Fiorentina e, tra le altre cose, ha lanciato un appello: "E' il momento della verità, sì, inizieremo a giocare ogni 3 giorni e sicuramente sarà una stagione complessa per noi . Nelle prime due partite ci siamo basati sulle certezze, ora ogni 3 giorni ci saranno da inserire i nuovi e chiaramente servirà un po' di pazienza e comprensione qualora dovessero esserci degli errori.

Dovremo pazientare ed inserirli, i nuovi arrivano anche con grandi aspettative anche per la maglia con lo Scudetto. Dobbiamo essere tolleranti nei giudizi se non dovessero le cose andare al meglio. Abbiamo completato la rosa per affrontare tanti impegni, che l'anno scorso non c'erano, quest'anno la necessità era di completarla ed inizia il momento verità per infortuni, energie e rotazioni ci sarà spazio per tutti".