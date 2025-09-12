Capello: "A Firenze gara-trappola per un motivo! Napoli costruito bene, ma senza Lukaku..."

Fabio Capello, ex allenatore tra le altre di Milan e Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli è stato costruito benissimo in tutti i ruoli, forse con l’assenza di Lukaku gli azzurri perdono qualcosina nel loro modo di giocare. Conte però conosce bene la squadra e metterà Hojlund e Lucca nelle giuste condizioni per dare una grande mano. Con la Fiorentina è una gara trappola, ma solo perché dopo pochi giorni c’è la Champions League. Questo però è il momento migliore per incontrare il Manchester City, squadra di grandi talenti, ma ancora un cantiere.

De Bruyne può giocare dappertutto, ma bisogna metterlo nella sua posizione migliore in modo che ti possa dare le sue migliori qualità, schierarlo spalle alla porta potrebbe farlo andare incontro a delle difficoltà. Inter-Juventus? Interessante per i bianconeri, domani potranno capire se sono una squadra da scudetto o meno. L’Inter deve tornare ad essere la squadra che corre e che gioca e non quella vista contro l’Udinese che cammina in campo. Italia? Speriamo di trovare più equilibrio, abbiamo trovato l’attacco ora serve la difesa”.