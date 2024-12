Garcia demolisce Mazzarri: “Senza classe! Si propose parlando di come far giocare il Napoli…“

In una lunga intervista concessa al media Carré di Raphael Domenach e riportata da Gazzetta.it, l'ex tecnico del Napoli Rudi Garcia ha attaccato il suo successore sulla panchina azzurra Walter Mazzarri, definito un "tocard", una sorta di sfigato: "Non ha classe e non mi ha mai ringraziato dei punti che gli ho lasciato, e del fatto che gli sarebbe bastato vincere una partita per qualificarsi per gli ottavi di Champions".

Di Mazzarri, Garcia ricorda anche l'intervista poco elegante del suo collega concessa quando era ancora sulla panchina del Napoli "per spiegare come avrebbe fatto giocare la squadra".